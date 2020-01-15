Мнение: О перспективах смены режима в Иране

О перспективах смены режима в Иране

Самое страшное для Ближнего Востока случится тогда, когда восстание в Исламской республике Иран все же состоится, и «народ» при активной поддержке из-за границы сметет таки с лица земли «режим кровавых мулл». Предпосылок для этого более чем достаточно:

1) В отличие от СССР, Иран достаточно свободная страна с точки зрения въезда и выезда. Более чем трехмиллионная иранская диаспора, сбежавшая из страны после революции 1979 г., проживет в США, Канаде и странах Европы. Многие из них вполне официально работают на разведывательные сообщества своих стран, и ждут не дождутся, когда же народ снова призовет к власти свою старую дореволюционную шахскую элиту. Большинство из них посещают Иран, встречаются с родственниками, а попутно занимаются сбором разведывательной информации, делают бизнес, и т.д. Также свободно их родственники выезжают заграницу и встречаются с кем хотят в той же соседней Турции, в которой и проводятся, как правило, встречи воссоединенных семей.

2) Несмотря на выезд из страны после революции значительного числа политэмигрантов, масса западников осталась на родине, продолжая с той или иной интенсивностью вести прежний образ жизни. Многих из них держит бизнес, престарелые родители, отсутствие возможности заработка заграницей. Каких-либо репрессий против них не проводилось. Ежегодно до 2 млн туристов из Ирана приезжают в Турцию.

3) Немаловажным явлением современного Ирана является чудовищное распространение наркомании. Не зря в Афганистане после прихода американцев производство наркотиков выросло в десятки раз (причем, это касается не только традиционного опиума и гашиша, но и синтетических наркотиков). Одним из основных рынков сбыта является Иран. Для этого созданы все условия: запрет на продажу алкоголя, многомиллионная нищая афганская община, сформировавшаяся в результате войны 1980-х гг., протяженная трудноохраняемая сухопутная граница с Афганистаном.

Весь этот комплекс факторов наряду с постоянно снижающимся из-за санкций и расходов на поддержку сирийских властей уровнем жизни, большим количеством светской образованной молодежи, распространению среди них западных идеалов, «раскачиванием ситуации» со стороны пропаганды США и Израиля вполне может привести к «майдану» и свержению власти.

В истории еще не было ни одного случая после 1991 г., когда ликвидация антиамериканского авторитарного режима привело бы страну к процветанию. Особенно это касается государств Ближнего Востока. Единственным возможным последствием свержения власти вилаят-и факих является деконструкция Ирана как единого государства и гражданская война всех против всех наподобие Сирии, Ливии или Йемена.

Учитывая сравнительно высокий уровень жизни и образования, население Ирана не может не замечать надвигающейся катастрофы. Многие иранцы открыто говорят об этом и пытаются подготовить себе «запасной аэродром» в случае наступления нестабильности. В частности, они пытаются приобрести недвижимость и вид на жительство в соседних странах (главным образом в Турции, где цены невысоки, а также в ОАЭ, Сирии, Ливане, по-возможности в Европе, Канаде, США, Австралии). В Турции граждане Ирана – на втором месте после Ирака по количеству приобретенной недвижимости иностранцами.

В Турции также на всякий случай готовятся к худшему. Вдоль всей турецко-иранской границы построена бетонная стена, такая же, как и на границе с Сирией и Ираком. Официальная причина в настоящее время – предотвращение нелегальной миграции из Афганистана и тесно связанного с ней наркотраффика.

По мнению турецких экспертов, в случае свержения власти в Иране и наступления хаоса, подобного Сирии, Ираку и Афганистану, Иран будут готовы покинуть более 30 миллионов человек (40% населения). Это связано с тем, что в настоящее время половине жителей страны обеспечивается довольно высокий уровень жизни только благодаря развернутым государством социальным программам. С их прекращением значительная часть населения будет обречена на полуголодное существование. В Турции всерьез опасаются того, что с падением иранского правительства свыше 20 млн. человек хлынут через восточную границу Турции. К ним добавятся еще несколько миллионов афганцев, остающихся на родине только благодаря иранским пограничникам. Многие из них предпочтут заниматься наиболее доступным и доходным бизнесом — транспортировкой наркотиков.

Турецкие эксперты считают, что в случае перехода границы иранскими мигрантами Анкара не будет ставить преград на пути потока иранских беженцев в Европу, поскольку не имеет средств на их содержание. Таким образом, свержение иранского руководства неминуемо приведет к гуманитарной катастрофе не только сам Иран и соседние страны, но и Европу, куда устремятся миллионы иранских беженцев.

(с) "Майор и Генерал" https://t.me/mig41

PS. Собственно к этому сценарию США и стремятся, пытаясь системно обвалить уровень жизни в Иране, чтобы создать условия для социального взрыва, который подорвет существующий иранский режим. Впрочем, уже несколько попыток за последние годы оказались неудачными, так как присутствовала явная недооценка устойчивости иранского политического режима и его основной социальной базы. Плюс ко всему, Иран не стесняется применять открытое насилие при подавлении беспорядков, что затрудняют реализацию сценариев классической "цветной революции" через ненасильственное сопротивление. В Иране, любая попытка переворота всерьез, сразу приведет к очень большой крови, особенно если помнить о религиозном факторе.

Тем не менее, Ирану достаточно тяжело преодолевать последствия санкций, поэтому он будет заинтересован как в установлении более плотного контроля над Ираком в том плане, что оттуда должны быть выдавлены США и НАТО, что позволяет обходить часть санкций, а также стремиться к более тесному сотрудничеству с Китаем и Россией. В первую очередь, с Китаем, который может смягчить последствия санкций за счет масштабных взаимовыгодных проектов, где всегда есть и военно-политическая опция связанная с появлением в Персидском заливе китайской военно-морской базы.

Источник: Colonel Cassad

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