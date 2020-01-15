Иран — в фокусе дебатов в Айове

15.01.2020, 5:14, Новости дня

Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии во вторник встретились на телевизионных дебатах в Айове. Через три недели, 3 февраля, этот штат откроет сезон праймериз и кокусов, который завершится объявлением официального кандидата от партии. В фокусе внимания участников дебатов на этот раз оказалась тема Ирана.

На сцену во вторник поднялись шесть кандидатов – Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Том Стейер. Дискуссия, развернувшаяся между демократами, свидетельствует о росте напряженности между некоторыми из них. Дебаты проходят на фоне военной напряженности с Ираном и предстоящего разбирательства по импичменту президента Дональда Трампа в Сенате.

В самом начале сегодняшних дебатов прогрессивный сенатор Берни Сандерс противопоставил себя бывшему вице-президенту Джо Байдену. Сандерс напомнил, что в 2002 году он активно противостоял одобрению Конгресса на ведение военных действий против Ирака, сообщает Associated Press.

Сандерс назвал вторжение в Ирак «крупнейшей внешнеполитической ошибкой в современной истории этой страны».

Байден признал, что в 2002 году его голос в поддержку войны в Ираке был «ошибкой», однако бывший вице-президент напомнил о том, что во время его работы в администрации Барака Обамы Байден помогал сократить американское военное присутствие на Ближнем Востоке.

Джо Байден, нынешний лидер опросов среди кандидатов-демократов, сталкивается с серьезным сопротивлением в штатах, которые голосуют первыми, такими как Айова и Нью-Гэмпшир, особенно со стороны сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Один из недавних опросов показал, что Сандерс лидирует в Айове.

В то же время нарастает напряженность между Сандерсом и еще одним представителем либерального крыла Демократической партии, сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен. Позиции Уоррен в недавних опросах несколько снизились, но она все еще остается сильным кандидатом в Айове и Нью-Гэмпшире.

Другим сильным кандидатом в штатах, голосующих первыми, является бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не удовлетворил требованиям для участия в дебатах, но поднялся в опросах после массивной рекламной кампании на телевидении в надежде принять участие в праймериз в марте.

«Я знаю, как создавать рабочие места и строить бизнес не потому, что я играл роль бизнес-лидера в телешоу, но потому, что я действительно был таким в реальной жизни», – заявил Блумберг.

Исход гонки в Айове в данный момент не ясен, считает аналитик Джон Фортье.

«Гонка довольна подвижная, но есть явный лидер – Джо Байден, и если его не скинут с лошади в первых штатах, его позиции представляются довольно сильными», – подчеркнул Фортье, который представляет Центр двухпартийной политики.

Темпы кампании в ближайшие недели усилятся, по мере того как избиратели в Айове и Нью-Гэмпшире будут готовиться к тому, чтобы вынести первые суждения о кандидатах.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Последнее: Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии во вторник встретились на телевизионных дебатах в Айове. Через три недели, 3 февраля, этот штат откроет сезон праймериз и кокусов, который завершится объявлением официального кандидата от партии. В фокусе внимания участников дебатов на этот раз оказалась тема Ирана. На сцену во вторник поднялись шесть кандидатов – Джо Байден, […]

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