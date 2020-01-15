Медики назвали самые важные побочные эффекты от лимонного сока

Группа специалистов из Медицинского центра Health Line назвала самые важные побочные эффекты, которые имеет лимонный сок. Среди них отмечено отрицательное воздействие данного цитрусового при его употреблении натощак.

Сок лимона визуально представляет из себя прозрачную желтоватую жидкость с мякотью, полученную путём отжима. Отмечена высокая концентрация кислоты, включающей в себя крайне полезные витамины группы В, А и Е, макроэлементы, бета-каротин, различные микроэлементы в виде натрия, магния, железа, хлора, фтора и цинка. Среди других свойств плода называют выведение вредных веществ, снижение температуры, расщепление камней в почках и улучшение кровообращения. Вместе с тем, лимонный сок вызывает коррозию зубной эмали, изжогу и активную выработку мочи. Отмечено покалывание или боли во рту, в ряде случаев имеется риск общей аллергической реакции у беременных женщин и малолетних детей.

Цитрусовые впервые начали одомашнивать 8 млн лет назад в Индии и Китае. При скрещивании цитрона с Citrus micrantha получили лайм, цитрона с кислым апельсином – лимон. Смешение мандарина с помело привело к появлению сладкого апельсина, гибридизация последнего с помело дало возможность вырастить грейпфрут.

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Последнее: Группа специалистов из Медицинского центра Health Line назвала самые важные побочные эффекты, которые имеет лимонный сок. Среди них отмечено отрицательное воздействие данного цитрусового при его употреблении натощак. Сок лимона визуально представляет из себя прозрачную желтоватую жидкость с мякотью, полученную путём отжима. Отмечена высокая концентрация кислоты, включающей в себя крайне полезные витамины группы В, А и […]