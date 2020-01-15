Мнение: Страна пуганых оптимистов

Удивительный опрос «Левада-центра». В конце прошлого года россиян спросили, что они ждут от наступающего, 2020, по сравнению 📸с уходящим 2019.
Оптимизм просто зашкаливает (https://www.levada.ru/2020/01/13/ozhidaniya-ot-2020-goda/)! Самые радужные надежды аж с 1990 года. 12% уверены, что год будет безусловно лучше, 51% просто надеются, что будет лучше. Только 4% считают, что он будет хуже. Пик оптимизма до этого – 11%/45% — наблюдался в 2008 году. Невзирая на уже бушевавший мировой кризис, россияне верили, что наша страна, как обещали власти, окажется «островком стабильности». В 2008-м кризис коснулся и РФ, многие люди потеряли работу, впервые после нескольких лет постоянного роста упали доходы,и в 2009-м 11% уже ждали от наступающего года дальнейшего ухудшения ситуации.
Пессимистично россияне были настроены все 90-е, но особенно в 1991 (ждали ухудшения 37%), 1992 (44%), 1993 (24%) и 1999 (23%), что неудивительно, учитывая события предшествующих лет. В 1990 – экономическая и политическая ситуация в СССР резко ухудшилась, в 1991 распался Советский Союз, в 1992 – шокотерапия, в 1998 – дефолт и кризис.
В путинские времена больше всего мрачных прогнозов, кроме 2009, было в канун 2005 — 12% (в 2004 Путин переизбрался на второй срок и начал потихоньку закручивать гайки) и 2015 (10%). Последнее, видимо, объясняется начавшейся конфронтацией с Украиной.
Объяснить нынешний оптимизм россиян – 71% вступили в 2020 год с надеждой (самый высокий показатель с 2003) – сложно. Предположить, что граждане поверили в рассказы властей о росте доходов, невозможно: люди смотрят в свой кошелек, а не в цифры Росстата.
Самое простое объяснение – народу кажется, что хуже просто некуда, последнюю рубашку с него уже сняли (пенсионная реформа, повышение налогов), и дальше будет хотя бы чуток попроще.
Но это неточно.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Удивительный опрос «Левада-центра». В конце прошлого года россиян спросили, что они ждут от наступающего, 2020, по сравнению 📸с уходящим 2019. Оптимизм просто зашкаливает (https://www.levada.ru/2020/01/13/ozhidaniya-ot-2020-goda/)! Самые радужные надежды аж с 1990 года. 12% уверены, что год будет безусловно лучше, 51% просто надеются, что будет лучше. Только 4% считают, что он будет хуже. Пик оптимизма до этого […]
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