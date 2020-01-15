Мнение: Письмо: «Как с этим наваждением справиться?»

Ну попробуйте вот такое самостоятельно разобрать.

egomelioremesse

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Много лет читаю ваш блог, огромное спасибо за труд!

Мне 28, есть сын от первого брака, живем с ним вдвоем, зарабатываю нормально, стабильно. Думаю, по типу ближе к беладонне.

Недавно со мной произошла история, суть которой вы несколько раз описывали в блоге.

Пару месяцев назад мы с подружками в клубе случайно познакомились с мужчинами, с которыми имеем дело по службе, но лично никогда не контактировали. Одного из них, Диму, ему 39, я представляла внешне давно, он классный юрист из нашего региона. Второй Андрей, ему 44, из Москвы, обеспеченный, у нас находится один из его многочисленных бизнес-проектов. Я немного в курсе, кто они и чем занимаются.

С Димой мы общались по телефону и мессенджерам по рабочим вопросам. В одном из мессенджеров есть моя фотка, в клубе он так и узнал меня, подошел лично познакомиться. Уже через несколько минут они с Андреем пересели за наш столик. Танцевали, выпивали, очень весело и непринужденно складывалась беседа, насколько она вообще была там возможна. Симпатию я чувствовала от обоих, но с Димой уже были общие темы, да и он максимально сокращал дистанцию. В итоге уехали втроем, с моей подругой и Димой на такси, увезли подругу, потом меня, поцеловались у подъезда) На следующее утро мой личный телефон был уже и у Андрея, и писали мне оба, оба приглашали встретиться и оба уезжали вечером из нашего города. Я ни с кем решила не встречаться, да и дела были.

Андрей следующие несколько дней частенько писал, болтали на всякие отвлеченные темы, поздравили друг друга с НГ.

С Димой, мне кажется, у меня была какая-то давняя идея-фикс, что хотелось бы его заинтересовать, хотелось ему понравиться. Пару раз разговаривали о встрече потом, но не встретились.

И вот на эти выходные они снова оба были в нашем городе. Здесь живет их третий друг, мы с ним знакомы около 6 лет, по-человечески тепло общаемся. И вот, звонит мне Дима, «мы приехали в …, давай встретимся, хочу передать тебе подарок на НГ, ну и посидим где-нибудь, поужинаем все вместе, поговорим, хорошо проведем время, со мной Андрей и …»

Я согласилась, они втроем заехали за мной, сидели в кафе, болтали, смеялись, мальчики шутили на тему «Вот думали, ты нам всем нравишься, кто же тебе будет звонить, предлагать увидеться, почти решили кидать монетку». До клуба на час мы с Димой остались вдвоем в кафе, он меня обнимал, поцеловал. Уехали в клуб, снова все вместе встретились. Под утро уже возвращались с Димой, он хотел продолжения, я тоже, но понимала, что это из-за выпивки и атмосферы, и, собрав последние частички воли, ушла домой.

В воскресенье Дима позвал освоить один экстремальный вид спорта, для меня это все впервые. Отлично провели время. Но… Можно сказать, всему учил Андрей, был постоянно рядом, бешеный адреналин и он так близко прижимался, в некоторые моменты приходилось полностью отдавать ему контроль, страх просто на грани для меня, я даже кричала от страха, а он специально создавал такие моменты, забавляло его это) Был момент, когда останавливались и он поправлял мою экипировку, так нежно и заботливо, глаза в глаза, лицом к лицу, он хотел поцеловать меня, я уворачивалась, да и неудобно, еще вчера обнималась с его другом,смотрела на него снизу вверх, он был охренителен со своими черными глазами. Потом отдыхали, Андрей делал мне массаж ног, потому что болело все тело с непривычки, пригласил вечером поужинать вдвоем.

Поужинали, поговорили, поехали к моему дому, останавливается, начинает говорить кучу комплиментов, какое у меня все красивое (это не так, я обычная), как он с той встречи думал обо мне и как хочет меня. Возбуждение накатило дикое, да и я одна некоторое время. Своими поцелуями он меня почти съедал, ширинка на джинсах почти расстегивалась, мне стоило огромных усилий не заняться с ним сексом прямо в машине. Я не ждала совсем такого развития событий.

В общем, на следующий день меня просто в лепешку расплющило. Как абсолютно против моей воли и в обход моему сознанию мысли крутятся только о нем. Я очень стараюсь переключаться, благо работы много сейчас, но получается не до конца. Андрей зовет лететь вместе в страну, в которой я давно хочу побывать, в отпуск в феврале, говорит, какие сильные эмоции я в нем вызвала.

Но сколько этих эмоций сейчас у меня! Помогите, пожалуйста, понять, как с этим наваждением справиться. Разница в наших ОЗ огромна, как пропасть, он офигенный, интересный, тактичный, спортивный, жена на ПМЖ в Европе и 4 детей. Я не вытяну такую свою влюбленность.

Источник: Эволюция

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Последнее: Ну попробуйте вот такое самостоятельно разобрать. egomelioremesse Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Много лет читаю ваш блог, огромное спасибо за труд! Мне 28, есть сын от первого брака, живем с ним вдвоем, зарабатываю нормально, стабильно. Думаю, по типу ближе к беладонне. Недавно со мной произошла история, суть которой вы несколько раз описывали в блоге. Пару месяцев назад […]