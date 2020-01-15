При ракетном обстреле базы с американцами в Ираке пострадали трое военных

При обстреле иракской военной базы Эт-Таджи из реактивных систем залпового огня пострадали не менее трех иракских военных, сообщил телеканал As Sumaria.

По информации телеканала, по военному объекту было выпущено восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, остальные в ее окрестностях, передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель штаба возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции полковник Майлс Кэггинс сообщил, что военнослужащие США и союзников в результате ракетного удара по военной базе Эт-Таджи не пострадали.

Накануне ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Эт-Таджи с американскими военнослужащими. Днем ранее в Тегеране пообещали продолжить сопротивление присутствию американских сил в регионе.

Напомним, в начале января Иран нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.





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Последнее: При обстреле иракской военной базы Эт-Таджи из реактивных систем залпового огня пострадали не менее трех иракских военных, сообщил телеканал As Sumaria. По информации телеканала, по военному объекту было выпущено восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, остальные в ее окрестностях, передает ТАСС. Тем временем официальный представитель штаба возглавляемой Соединенными Штатами […]