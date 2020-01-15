Мнение: О большой трагедии обычных жителей Замкадья

Шокирующие цифры…

Говорят, это избитое выражение уже негоже использовать приличным людям. Хотя с чего бы? Ведь цифры – в отличие от людей – объективны, беспристрастны и весьма красноречивы. Особенно когда касаются жизни людей не столько приличных, сколько простых. Самых обыкновенных.

И вот что цифры говорят про #жизнь за МКАДом…

Если брать сухую статистику, то может показаться, что #Россия уверенно следует мировому тренду на урбанизацию. Городское население растёт, сельское сокращается, и лишь немногие фрики бьют тревогу относительно «умирающих деревень». Ибо сами тоже давно стали городскими сумасшедшими жителями, выбравшими суетный комфорт вместо буколических прелестей.

Но за этой видимой картиной движения в трендк скрывается подлинная трагедия… нет, не сельской, а городской жизни. Потому что мрут не только деревни, посёлки, аулы, хутора и кишлаки.

По данным Института демографии РАН в России в настоящее время теряют население более 700 городов. От малых и средних до крыпных. Почти для всех из них пик численности пришёлся на 1991 год, т.е., на момент развала #СССР. С тех пор из числа 100-тысячников выбыли Анжеро-Судженск, Великие Луки, Воркута, Кинешма, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск. Ряды 500—тысячников покинула Тула. Причём речь совсем не о забытых Богом уголках необъятной России. Не о местечках в глуши. Увы, динамично идут на убыль многие областные центры: Архангельск, Брянск, Иваново, Курган, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Смоленск, та же Тула. Более того, «вымирающие» города есть даже в процветающих регионах страны, таких как Московская область, например.

Грустно сказать, но за неполные 30 лет после распада Союза Нерушимого Воркута сократилась более чем наполовину, Магадан и Мурманск – более чем на 40%, Петропавловск-Камчатский, Кашин и Старая Русса – на треть, Боровск, Мценск, Рыбинск и Муром – на четверть.

Не только низкая рождаемость и высокая смертность тому причиной. Молодёжь, да и люди среднего возраста правдами и неправдами стараются вырваться и убежать со своей малой родины. Несмотря на водопровод, канализацию, краеведческий музей и драматический театр. Потому что, к сожалению, не видят перспективы для себя там, где работа трудна и скучна, а зарплаты и #пенсии лишь немногим выше прожиточного минимума аскета.

В итоге огромная страна постепенно стягивается, словно в гигантский тугой узел, в Москву и некоторые миллионники. Провинция пустеет, столицы живут, а некоторые даже и весьма сытно.

Причём за последнее десятилетие такое стягивание регионов даже ускорилось.



Бурный рост населения Новой Земли – эффект низкой базы и результат увеличения численности расположенного там военного гарнизона: российская #власть не так давно решила биться за Арктику.

В итоге в столице и ближнем Подмосковье сосредоточено 15% всего российского населения, 20% инвестиций, 16% нового жилья, 24% доходов населения, 41% всех вкладов в российских банках и 25% доходов бюджета. А тем временем гигантские территории пустеют или заселяются нелегалами из Китая или из бывших республик #СССР. И это проблема. Страна не выигрывает от того, что #Москва растёт за счет других регионов. Скорее наоборот, усиливающаяся гиперцентрализация ограничивает возможности отечественной экономики добывать и производить.

Это понимают многие, в том числе в Кремле. Оттуда исходит немало правильных слов о федерализме, например. Но… идут годы и ничего не меняется. Напротив, налоговая и бюджетная #политика скорее стимулируют централизацию, чем способствуют федерализации. А банальный расчёт показывает, что если какое-то негативное явление всё продолжается и ускоряется, значит, оно кому-то выгодно.

Но вот кому может быть выгодно стянуть Россию в пяток-десяток супергородов? И в чём тут профит бенефициаров?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Шокирующие цифры… Говорят, это избитое выражение уже негоже использовать приличным людям. Хотя с чего бы? Ведь цифры – в отличие от людей – объективны, беспристрастны и весьма красноречивы. Особенно когда касаются жизни людей не столько приличных, сколько простых. Самых обыкновенных. И вот что цифры говорят про #жизнь за МКАДом… Если брать сухую статистику, то может […]