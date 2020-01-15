Послание Путина Федеральному собранию покажут на фасаде гостиницы «Космос» и кинотеатра «Октябрь»

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января, покажут на крупнейших медиафасадах Москвы. Об этом РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которому принадлежат рекламные экраны.

Так, послание будет транслироваться на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза».

В компании не уточнили, будет ли показана прямая трансляция послания или ее запись.

Представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ), организатора кампании по продвижению послания президента, пояснила, что идея устроить просмотр возникла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках по стране.

По ее словам, формат «пользовался успехом», и его решили использовать шире. Так, в Астрахани глава местной ассоциации таксистов и по совместительству эксперт ОНФ, посодействовал, чтобы послание звучало в такси.

В ОНФ отметили, что не платили за трансляцию в Москве — она будет оплачиваться по квоте социальной рекламы.

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Послание Федеральному собранию состоится 15 января в 12:00 по московскому времени. По словам президента, одной из тем послания станет вопрос повышения уровня доходов населения.

Источник: Новая газета

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Последнее: Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января, покажут на крупнейших медиафасадах Москвы. Об этом РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которому принадлежат рекламные экраны. Так, послание будет транслироваться на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза». В компании не уточнили, будет ли показана прямая трансляция […]