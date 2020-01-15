Эксперты объяснили, езда в каком ряду опаснее всего

В современном мире езда по автомагистралям и в многополосном потоке с каждым годом становится сложнее из-за увеличивающегося количества транспортных средств. При этом водитель может несколько обезопасить себя и пассажиров, выбрав для движения «правильный» ряд, о чём рассказали эксперты.

Специалисты отмечают, что многие водители с небольшим стажем вождения предпочитают ездить в крайнем правом ряду, считая его менее опасным. Однако это является заблуждением, так как именно в данной полосе много препятствий. К примеру, в городских условиях движение в нём затрудняется остановками общественного транспорта и «вклиниванием» авто со второстепенной дороги. К тому же нельзя исключать пешеходов, нередко пытающихся пересечь дорогу в неположенном месте, что создаёт аварийную ситуацию.

При этом крайний левый ряд, или полоса ускорения, по словам экспертов, в разы опаснее остальных. Именно здесь происходит большое количество ДТП, причём не только по причине неудачно совершённого манёвра обгона, но и из-за невнимательности едущих сзади водителей, которые несвоевременно замечают впереди идущее транспортное средство.

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