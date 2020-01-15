Курченко подал иск против Порошенко из-за включения в санкционный список СНБО

Бежавший в Россию бизнесмен Сергей Курченко требует признать противоправным и отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко № 126/2018 от 14 мая 2018 года, который ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда 13 января.
Приложением №1 этого решения СНБО (.pdf) против Курченко ввели санкции на три года.
В релизе сказано, что суд решил привлечь к участию в деле Службу безопасности Украины.
«Этим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика (Порошенко. – «ГОРДОН»), который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ», – говорится в сообщении.
Следующее заседание назначено на 19 февраля.
Согласно определению Верховного Суда от 9 августа 2019 года по этому делу, опубликованном в Едином реестре судебных решений, Курченко подал иск против Порошенко 8 августа. Тогда заявление беглого бизнесмена не оставили без движения, предоставив время на устранение недостатков иска. 29 августа этот срок продлили.
Производство суд открыл 20 января.
Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в которых фигурирует Курченко. Его объявили в международный розыск. По данным Службы безопасности Украины, бизнесмен получил российское гражданство.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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