Посол Украины в США: Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ЗРК Тор-М1

Возможное нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть принято во внимание во время расследования обстоятельств, при которых 8 января в Иране был сбит украинский «Боинг» компании МАУ. Об этом в беседе с Украинской службой «Голоса Америки» заявил Владимир Ельченко, посол Украины в США.

В настоящее время в отношении Ирана действует ряд санкций, как международных, так и введенных отдельными странами, в том числе США, на продажу в страну оружия.

Ранее в прессе сообщалось, что украинский самолет был сбит ракетной системой «земля-воздух» Тор-М1 российского производства.

«Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами», — сказал посол в беседе с журналистами.

Сейчас более важным вопросом, по словам Ельченко, является привлечение к ответственности как людей, которые отдавали и исполняли приказ об атаке на самолет, так и государств на международно-правовом уровне.

«Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца, и она выплатит все положенные компенсации и семьям погибших, и авиакомпании… Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт… между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину», — заявил глава украинской дипмиссии.

Ельченко рассказал, что Украина получила от США всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не сразу. По его словам, задержка с публичными заявлениями Киева о причинах падения самолета была, в первую очередь, связана с тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществить расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им такого разрешения.

По словам посла, Украина получила доступ к черным ящикам «Боинга», а дальнейшее расследование будет вестись с представителями компании-производителя самолета. Специалисты из Boeing «обязательно войдут в состав группы, образующейся из стран, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе», сказал Ельченко.

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