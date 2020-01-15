HRW: «В ситуации с правами человека в России сохранилась негативная динамика»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выпустила ежегодный Всемирный доклад-2020 о ситуации с правами человека почти в 100 странах. Во вступительной части исполнительный директор HRW Кеннет Рот отмечает, что руководство Китая, опираясь на репрессии, чтобы удержать власть, развернуло самое мощное за последние десятилетия наступление на глобальную систему защиты прав человека. Такая политика Пекина «находит живой отклик и поддержку среди автократических популистов по всему миру».

Негативная динамика в России

Большое место в докладе HRW уделено России. Как отмечается «в ситуации с правами человека в России сохранилась негативная динамика», при этом, за редким исключением, «реакция государства на нарастающий гражданский активизм носила репрессивный характер и сводилась к запретам, ужесточению законодательства и политически мотивированным административным и уголовным преследованиям».

В качестве примера приводятся массовые протесты в Москве летом 2019 года против безосновательного недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Российские власти продолжили вводить новые ограничения свободы слова онлайн, и приняли закон, создающий условия для отключения российского сегмента интернета от остального мира, — указывается в докладе правозащитников. — Закон об “иностранных агентах” по-прежнему использовался для удушения неугодных неправительственных организаций. Параллельно власти начали возбуждать уголовные дела за сотрудничество с “нежелательными организациями”».

Появилась, как указывают правозащитники, «новая тенденция» ограничения свободы художественного творчества, когда власти срывают выступления рэперов и поп-исполнителей под предлогом защиты подростков от пропаганды наркотиков, суицида и «нетрадиционных сексуальных отношений».

Россия, как отмечается в документе, в течение всего минувшего года продолжала оказывать «политическую и материальную поддержку» пророссийским сепаратистам в Донбассе, но при этом не предпринимались никакие меры «для обуздания нарушений с их стороны, включая произвольные задержания и недозволенное обращение с задержанными лицами».

Также указывается, что в оккупированном Россией Крыму продолжались притеснения крымских татар: «С 2015 г. по меньшей мере 63 представителя этого меньшинства были привлечены к уголовной ответственности по надуманным обвинениям в преступлениях террористической направленности, сроки по приговорам доходили до 17 лет лишения свободы».

В качестве обнадеживающего примера приводится тот факт, что в сентябре в рамках обмена с Украиной Россия освободила большую группу незаконно удерживаемых лиц, в числе которых был крымский кинорежиссер Олег Сенцов, а также 24 украинских военных моряка, захваченных российской стороной в Керченском проливе в 2018 году.

Конфликт в Донбассе сохраняет риски для Украины

Что касается Украины, то HRW отмечает, что продолжающиеся уже шестой год военные действия на востоке этой страны по-прежнему создают риски для мирного населения, «хотя в абсолютных цифрах отмечалось снижение гражданских потерь».

Кроме того в 2019 году сохранялись риски для прессы, «продолжалось насилие со стороны правых радикалов». Независимые СМИ по-прежнему сталкивались с прессингом. Институтом массовой информации с января по июль 2019 года было задокументировано по меньшей мере 11 случаев нападений на журналистов и одно нападение со смертельным исходом, а также зафиксированы десятки случаев угроз и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

В докладе упоминается также о нескольких случаях, «когда имели место запугивание и угрозы в адрес прихожан и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ — прим.) Московского патриархата, однако полиция не реагировала или даже иногда сама принимала в этом участие». Кроме того, СБУ «провела десятки рейдов по месту жительства духовенства в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата».

Также сообщалось о случаях насилия и запугивания в отношении Православной церкви Украины (ПЦУ) на подконтрольных «сепаратистам» территориях, «включая обыски в храмах и по месту жительства духовенства, а также конфискацию церковного имущества».

По итогам посещения Украины в апреле – мае независимый эксперт ООН по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности выразил обеспокоенность насилием и пропагандой ненависти в отношении ЛГБТ со стороны праворадикальных групп.

В Беларуси продолжают применять смертную казнь

Беларусь, как отмечается в докладе HRW, остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. Приговор, как указывают правозащитники, приводится в исполнение выстрелом в голову, семье не сообщается ни о месте казни, ни о месте погребения.

В ноябре 2018 г. были казнены Игорь Гершанков и Семен Бережной, осужденные по делу «черных риэлторов», в июне 2019 г. – Александр Жильников, осужденный по делу об убийстве вместе с Вячеславом Сухарко (судьба последнего неизвестна). По данным правозащитного центра «Весна», осужденных по одному делу обычно казнят одновременно.

В 2019 году смертные приговоры по делам об убийстве были вынесены Александру Осиповичу, Виктору Павлову и Виктору Сергилю.

При этом, в августе, отмечается в докладе правозащитников, Беларусь и Совет Европы «объявили о планах разработки дорожной карты по введению моратория на смертную казнь».

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии во вторник встретились на телевизионных дебатах в Айове. Через три недели, 3 февраля, этот штат откроет сезон праймериз и кокусов, который завершится объявлением официального кандидата от партии. В фокусе внимания участников дебатов на этот раз оказалась тема Ирана. На сцену во вторник поднялись шесть кандидатов – Джо Байден, […]