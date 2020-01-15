Мнение: Послание Путина на медиафасадах…

Завтра Путин пошлет… И при этом послание будет транслироваться на крупнейших медиафасадах Москвы: на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза».
Это Общероссийский народный фронт (ОНФ) проявил инициативу.
Оказывается, ОНФ в декабре «организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента в библиотеках по стране», и этот формат, якобы, «пользовался успехом».
Как ни старался, не смог представить россиян, которые по своей воле собрались в библиотеках, посмотрели пресс-конференцию, а потом еще и обсудили услышанное. Как не могу представить москвичей и гостей столицы, которые завтра, задрав головы, будут стоять на том же Новом Арбате и слушать послание…
Это потому, что у меня фантазия плохая?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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