Мнение: Шоколадный член, или Степанцов дает ответы

Посвящается Михаилу Хананашвили, члену «Яблока»



В приложение к предыдущему посту про кровожадную преподавательницу японского и ее невинную жертву, истыканную ножом. Там уже в комментах бдительный народ недоумевает — мол, как так: «Две красивые русские женщины бьются за лысого уродца, да еще и бедного, скорее всего? Что-то здесь не чисто!»

За ответом тут как раз стоит обратиться к творчеству Вадима Степанцова, точнее, к его последнему суперхиту «Шоколадный член» (я о них — то есть о Степанцове и хите — тоже недавно писал здесь). Вот, еще одно редкое видео, судя по всему, записанное как раз в городе Льеж:

А с прибором шоколадным я бы тоже был хорош,

Удивлял бы черным шлангом я всю бабью молодежь,

Сам такой весь белый-белый чёрный шнур бы доставал,

И девчонкам обалделым эту песню напевал,

Напева-аа-аал:

Есть у тебя парень, у красивой у такой,

Сто пудов богатый и наверно молодой,

Сын олигарха, адвокат или спортсмен,

А у негра просто, просто шоколадный член.

Дай-дай-дай-дай (4 раза, на мотив известной «Песенки велосипедистов»)

Суровая правда жизни слышится в этой песне.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Посвящается Михаилу Хананашвили, члену «Яблока» В приложение к предыдущему посту про кровожадную преподавательницу японского и ее невинную жертву, истыканную ножом. Там уже в комментах бдительный народ недоумевает — мол, как так: «Две красивые русские женщины бьются за лысого уродца, да еще и бедного, скорее всего? Что-то здесь не чисто!» За ответом тут как раз стоит […]