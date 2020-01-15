Мнение: «Едроссы» и домохозяйки

Приз в студию! Вернее, премию депутату-едроссу Вострецову. Сей избранник народа выступил с чудной идеей – приписать домохозяек к самозанятым и заставить их платить налог. А то не работают, только кастрюлями гремят да морды кремом мажут, а как за пособиями или в бесплатные поликлиники, так «первыми ломятся».
Домохозяйки вздрогнули, сняли бигуди и бросили щи недоваренными.
Но тут освобождённых от труда женщин России успокоил замначальника едроссовской фракции Исаев. Мол, товарищ Вострецов погорячился, а мы в «Единой России» «очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан».
Учитывая недавнее повышение пенсионного возраста и налогов, мы было засомневались. Но тут вспомнили, что на ноябрьском съезде ЕР объявила курс на думские выборы-2021. И поняли: инициатива Вострецова – рекламный трюк. Один как бы пугает, другие тут же показывают, что они твердо стоят на страже интересов народа.
Поэтому в ближайшие месяцы таких вот вострецовых предложений будет полно.
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Приз в студию! Вернее, премию депутату-едроссу Вострецову. Сей избранник народа выступил с чудной идеей – приписать домохозяек к самозанятым и заставить их платить налог. А то не работают, только кастрюлями гремят да морды кремом мажут, а как за пособиями или в бесплатные поликлиники, так «первыми ломятся». Домохозяйки вздрогнули, сняли бигуди и бросили щи недоваренными. Но […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Коммерсант» отреагировал на пинок под зад и выпустил новый материал / 11 декабря
- Изголодавшуюся по сексу певицу Глюкозу закидали камнями / 7 декабря
- Новые смартфоны Samsung Galaxy A Series дебютируют 12 декабря / 3 декабря
- «Все уверены, что я ненавижу русских» — MH17 / 2 декабря
- Без прикрас: Шэрон Стоун без макияжа в салоне красоты в Лос-Анджелесе / 27 декабря
- Медики назвали главные симптомы переизбытка токсинов в организме человека / 17 декабря
- Наука: Экскременты и синегнойная палочка: как правильно дезинфицировать ваш телефон / 18 декабря
- Новый год для политзэка / 1 января