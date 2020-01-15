Мнение: «Едроссы» и домохозяйки

Приз в студию! Вернее, премию депутату-едроссу Вострецову. Сей избранник народа выступил с чудной идеей – приписать домохозяек к самозанятым и заставить их платить налог. А то не работают, только кастрюлями гремят да морды кремом мажут, а как за пособиями или в бесплатные поликлиники, так «первыми ломятся».

Домохозяйки вздрогнули, сняли бигуди и бросили щи недоваренными.

Но тут освобождённых от труда женщин России успокоил замначальника едроссовской фракции Исаев. Мол, товарищ Вострецов погорячился, а мы в «Единой России» «очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан».

Учитывая недавнее повышение пенсионного возраста и налогов, мы было засомневались. Но тут вспомнили, что на ноябрьском съезде ЕР объявила курс на думские выборы-2021. И поняли: инициатива Вострецова – рекламный трюк. Один как бы пугает, другие тут же показывают, что они твердо стоят на страже интересов народа.

Поэтому в ближайшие месяцы таких вот вострецовых предложений будет полно.

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Приз в студию! Вернее, премию депутату-едроссу Вострецову. Сей избранник народа выступил с чудной идеей – приписать домохозяек к самозанятым и заставить их платить налог. А то не работают, только кастрюлями гремят да морды кремом мажут, а как за пособиями или в бесплатные поликлиники, так «первыми ломятся». Домохозяйки вздрогнули, сняли бигуди и бросили щи недоваренными. Но […]