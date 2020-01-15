Independent — антииммигрантские лозунги вывели словацких правых в фавориты парламентской гонки

По опросам общественного мнения, словацкая «Народная партия — наша Словакия» займёт второе место на парламентских выборах. При этом The Independent называет эту партию неонацистской, ссылаясь на заявления её политиков о борьбе с «цыганской угрозой» и об «орде мусульманских иммигрантов».



Reuters

Словакия станет новой страной, в которой к власти придут крайне правые силы, пишет The Independent. 29 февраля там запланированы парламентские выборы, и второе место на них, судя по опросам общественного мнения, займёт «Народная партия — наша Словакия», которую автор статьи называет неонацистской.

Программа партии включает в себя, в том числе, идею создать подразделения по борьбе с «цыганской угрозой», возвращение воинского призыва, а также чествование нацистского государства, которое было создано в Словакии во время Второй мировой войны. Лидер партии Мариан Котлеба говорил, что евреи, которые живут на территории Словакии, находятся там «лишь по милости словацкого народа».

Кроме того, его партия предлагает закрыть границы Словакии, чтобы не пускать «орду мусульманских иммигрантов». В программе партии также сказано, что Словакия утратила независимость и суверенитет из-за своего членства в ЕС.

Год назад Верховный суд отклонил запрос о расформировании партии на основании того, что она экстремистская с фашистскими тенденциями. Суд посчитал, что она не угрожает демократии и верховенству права.

С 2016 года эта партия значительно упрочила позиции, переместившись по опросам с 5-го на 2-е место. Её представители сменили свою одежду в военном стиле на костюмы. А объекты для критики они расширили с евреев на цыган и мусульман. Помогли им добиться успеха их статус относительных аутсайдеров, критика коррупции и обещания тратить деньги на благосостояние граждан и здравоохранение.

Впрочем, в Словакии крайне фрагментированный политический ландшафт. Судя по последнему опросу, партия «Курс — социальная демократия» левого толка набирает 18%, партия Котлебы — 12%, а либеральный союз — 9%. Чтобы пройти в парламент, партии нужно набрать минимум 5% голосов, отмечает The Independent.

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