Искали исламистских радикалов — Welt об облаве на чеченцев в Германии

15.01.2020, 3:30, Новости дня

По всей Германии прошла волна обысков в квартирах предполагаемых исламистов, пишет Welt. В операции было задействовано 180 сотрудников полиции. В результате облав были задержаны несколько чеченцев, а также конфискованы цифровые носители, наличные деньги и холодное оружие, рассказывает немецкий телеканал.

В операциях было задействовано 180 сотрудников полиции. Сразу в четырёх федеральных землях местные полиция и прокуратура провели обыски в квартирах предполагаемых исламистов, так как к ним поступила информация о готовящемся теракте. Одним из приоритетных регионов был Берлин. До этого во время стандартной проверки полиция конфисковала смартфон, на котором хранились фотографии предполагаемых целей. О результатах операции расскажет Давид Шафбух.

Рано с утра спецподразделение берлинской полиции в полном обмундировании штурмует дом в районе Хеллесдорф. Чуть позже сотрудники вышли из него с двумя мужчинами. Их подозревают в подготовке крупного антигосударственного теракта.

МАРТИН ШТЕЛЬТНЕР, представитель прокуратуры Берлина: Дело заведено против нескольких обвиняемых чеченского происхождения. Их подозревают в том, что в силу своих исламистских убеждений они вели разведку целей для предполагаемого теракта.

Всего в Германии было проведено девять обысков. Расследованиями руководит генпрокуратура Берлина. Облавы также прошли в городе Людвигсфельд в земле Бранденбург, а также в городе Хаген в земле Северный Рейн — Вестфалия. Ещё один обыск был проведён в Арнштадте в Тюрингии.

Всего было задействовано 180 полицейских. Однако, по информации генпрокуратуры, задержаний не было. После допроса обоих мужчин из Хеллесдорфа отвезли обратно домой. Найти информацию о конкретной цели теракта не удалось. Более подробную информацию должен дать анализ цифровых носителей. Их конфисковали во время облав вместе с наличными деньгами, а также с колющим и режущим оружием.

Дата выхода в эфир 14 января 2020 года.



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