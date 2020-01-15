Виктория Лопырева сменила имидж, став роковой брюнеткой

Модель Виктория Лопырева решила предстать в Старый Новый год с новым имиджем. На одной из последних фотографий известная блондинка перевоплотилась в брюнетку.

Впрочем, по мнению её поклонников, манекенщица позировала в обычном парике, так как они не верят, что она рассталась со своими светлыми локонами. В целом, интернет-пользователи негативно отреагировали на её перевоплощение, призвав вернуть обратно свой образ.

Возможно, таким образом модель пытается подражать своей маме, которой недавно исполнилось 60 лет. Несмотря на такой возраст, некоторые поклонники считают её ровесницей своей знаменитой дочери, так что сравнения с самым родным человеком должны льстить Лопыревой, подытожили фанаты.

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Последнее: Модель Виктория Лопырева решила предстать в Старый Новый год с новым имиджем. На одной из последних фотографий известная блондинка перевоплотилась в брюнетку. Впрочем, по мнению её поклонников, манекенщица позировала в обычном парике, так как они не верят, что она рассталась со своими светлыми локонами. В целом, интернет-пользователи негативно отреагировали на её перевоплощение, призвав вернуть обратно […]