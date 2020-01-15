SZ — склонились перед «диктатом» Вашингтона — европейцы усилили давление на Иран в рамках ядерной сделки

Франция, Великобритания и Германия запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном, пишет Süddeutsche Zeitung. Процедура может завершится возобновлением санкций Совбеза ООН против Тегерана. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейцев в том, что они склонились перед «диктатом» Вашингтона, и подчеркнул, что такая политика не даст никаких результатов.



Reuters

Франция, Великобритания и Германия усиливают давление на Иран в конфликте из-за ядерного соглашения, пишет Süddeutsche Zeitung. Министры иностранных дел этих стран заявили, что собираются запустить предусмотренный договором механизм разрешения споров. Так они отреагировали на то, что с мая Тегеран постепенно отказывался от выполнения своих обязательств, а после убийства генерала Касема Сулеймани счёл, что вообще не должен себя никак ограничивать в реализации национальной ядерной программы.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что эти нарушения «больше не останутся без ответа». При этом он подчеркнул, что цель европейцев всё же заключается в сохранении соглашения и поиске «дипломатического решения». Он призвал Тегеран к «конструктивному» участию в переговорном процессе. В совместном заявлении министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании выразили надежду, что «выход из тупика удастся найти», и в очередной раз осудили главу Белого дома Дональда Трампа за выход из ядерного соглашения и политику максимального давления на Иран.

Однако запуск механизма разрешения споров может привести к возобновлению действия санкций Совбеза ООН против Тегерана, отмечает издание. К тому же не исключено, что ЕС может принять свои собственные штрафные меры. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейцев в том, что они склонились перед «диктатом» Вашингтона. Вместо этого им стоило набраться мужества и выполнить свои собственные обязательства, предусмотренные соглашением. За последние 20 месяцев политика умиротворения в отношении США ничего не дала и никогда ничего не даст, подчеркнул он.

И всё же, судя по заявлениям, Берлин, Лондон и Париж заинтересованы в сохранении соглашения. Ведь оно позволяет вести очень плотное наблюдение за иранской ядерной программой через Международное агентство по атомной энергии. Также остаётся открытым вопрос: «Смогут ли европейцы склонить Иран к переговорам?». Летом этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил выделить Тегерану кредитную линию объемом €15 млрд., если он согласится обсудить возможность расширения ядерного соглашения, а также свою роль в ближневосточном регионе и ракетную программу. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая сделка США с Ираном может помочь выйти из кризиса, но после убийства Сулеймани такой вариант представляется невозможным. Для этого должен закончиться президентский срок нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, заключает Süddeutsche Zeitung.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Модель Виктория Лопырева решила предстать в Старый Новый год с новым имиджем. На одной из последних фотографий известная блондинка перевоплотилась в брюнетку. Впрочем, по мнению её поклонников, манекенщица позировала в обычном парике, так как они не верят, что она рассталась со своими светлыми локонами. В целом, интернет-пользователи негативно отреагировали на её перевоплощение, призвав вернуть обратно […]