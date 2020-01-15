Деньги ещё не всё — Augsburger Allgemeine назвала болевые точки российской экономики

15.01.2020, 3:04, Новости дня

«Диктат экономии» и доходы от энергетического сектора позволили РФ накопить много денег, пишет Augsburger Allgemeine. И власти считают, что большие резервы — это гарант стабильности экономики. В действительности же самые насущные проблемы такой подход не решает, констатирует немецкое издание.


Reuters

У РФ денег много, пишет Augsburger Allgemeine. Благодаря «диктату экономии» и доходам энергетического сектора стране удалось накопить большие резервы. Но в то же время с 2014 года наблюдается экономический спад, реальные доходы россиян снижаются, при этом налоги и пенсионный возраст растут. Многим удаётся выживаться исключительно благодаря неофициальной подработке, отмечает немецкое издание.  

Российская экономика страдает главным образом от трёх вещей: санкций Запада, которые способствуют сокращению роста ВВП на 0,5%. К тому же с 2014 года падают цены на нефть, а российская экономика очень сильно зависит от продаж нефти и газа. Но самая главная проблема — это реакция властей страны на сложившуюся ситуацию: они считают, что накопление резервов — гарант стабильности экономики. В результате долгов становится меньше, но и снижается рост. В прошлом году он составил всего 1,3% при желательных 3,5%.

Бедность также растёт: 12,7% россиян — это 18,6 миллионов граждан— получают меньше 10 000 рублей в месяц. Согласно опросам, больше половины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из страны. Это рекордное значение за последние 10 лет.

Инвесторы также не спешат вкладывать деньги в страну, продолжает издание. 71% частных предприятий считают, что условия для ведения бизнеса в стране плохие. Главным образом такую оценку дают малые и средние компании. Ещё в 2008 году российские власти представили концепцию социально-экономического развития «Стратегия 2020». Планы были грандиозные, но результаты — скромные. Новые же «национальные проекты» главы Кремля Владимира Путина призваны побороть бедность и стимулировать экономический рост, но некоторых не устраивает усиление роли государственных структур.



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