В России возобновился рост цен на бензин

В РФ за новогодние праздники выросли цены на топливо: в целом бензин подорожал на 0,1%, а дизель — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат.

Аналогичный рост цен на бензин был зафиксирован полгода назад, в период 23 по 29 июля 2019 года. Цены на дизель растут уже одиннадцатую неделю подряд, причиной этого вероятно мог стать переход водителей с летнего варианта дизельного топлива на зимний.

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За период с конца декабря больше всего подорожал бензин марки АИ-92: прирост цен на экономичный вариант топлива составил 0,2%, цены на АИ-95 и АИ-98 растет чуть медленнее — на 0,1%. Таким образом, в среднем литр бензина АИ-92 теперь стоит 42,34 рубля.

Рост затронул 49 российских регионов. Самое заметное увеличение цены было зафиксировано в Южно-Сахалинске, где стоимость одного литра увеличилась на 2,3%.

Источник: Новая газета

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Последнее: В РФ за новогодние праздники выросли цены на топливо: в целом бензин подорожал на 0,1%, а дизель — на 0,2%. Такие данные приводит Росстат. Аналогичный рост цен на бензин был зафиксирован полгода назад, в период 23 по 29 июля 2019 года. Цены на дизель растут уже одиннадцатую неделю подряд, причиной этого вероятно мог стать переход […]