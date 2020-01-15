Мнение: Коротко по Ираку. 15.01.2020

Коротко по Ираку.

1. Премьер-министр Ирака официально объявил, что правительство Ирака не подпишет договор о продлении пребывания американских войск в Ираке и поддержит решение парламента Ирака о выводе американских войск с территории страны. Увещевания и угрозы из Вашингтона не изменили позицию Махди, хотя он по-прежнему находится в подвешенном состоянии и.о.премьер-министра. Позицию Ирака официально поддерживают Иран, Йемен и Сирия, а также ливанская "Хезболла", являющаяся частью ливанского государства.

В ответ посол США передал иракским властям список возможных санкций, которые будут наложены на Ирак, если Багдад продолжит настаивать на уходе американских войск.



"Вот эти ребята.."



С преемником Сулеймани на посту "Сил Кудс".

2. Неизвестные снова обстреляли одну из американских военных баз. На сей раз обстрелу подверглась военная база Таджи, на которой находились американские, британские и новозеландские военные. Обстрел велся неуправляемыми ракетами. Пять штук упали рядом с базой. По заявлению Пентагона жертв и пострадавших среди персонала коалиции нет. Если еще 1-2 подобных случая увидим в ближайшие дни, можно будет говорить о том, что иранские прокси перешли к тактике беспокояющих обстрелов, дополняющих давление на американское военное присутствие по линии иракского парламента и правительства.

Для поддержания этой линии, Муктада Ас-Садр призвал своих последователей выходить на антиамериканские демонстрации с требованием ухода США из Ирака. Как не трудно понять, Иран будет давить в этом направлении, ибо только уход США из Ирака будет сопоставим по значению с убийством Сулеймани. Разрушения на американских базах или даже убитые американские солдаты в Ираке или в том же Афганистане, это недостаточная плата. Сулеймани стоит целой страны и именно этого Иран будет добиваться, чему США будут в меру возможностей препятствовать, пытаясь как подорвать Иран изнутри, так и сопротивляясь тому давлению, которое нарастает в Ираке.

3. США заявили, что наложат санкции на Ирак, если тот посмеет купить у России С-400. Как не трудно заметить, в инструментарии у США остались в основном различные угрозы. Практика показывает, что С-400 могут себе позволить покупать суверенные страны. Так что сама покупка для Ирака является тестом.

Но возможно Багдад ограничится половинчатым вариантом, купив экспортную версию С-300.



Встреча Махди с китайцами 6 января.

4. Жесткость позиции Ирака может обосновываться не только гневом Ирака, но и предварительными договоренностями премьер-министра Махди с китайцами, которые заинтересованы в серьеных вложениях в инфраструктуру Ирака и его восстановление после американской оккупации. Разумеется, Китай был бы весьма заинтересован в том, чтобы заниматься этим не имея США у себя под боком. Так что у этой истории, помимо ирано-американского конфликта, есть еще второй слой, где сталкиваются американские и китайские интересы в регионе, хотя Китай напрямую в конфликте не участвует, просто стоя в сторонке с чемоданом денег, ожидая, что работу по выкидыванию США из региона сделают другие.

Источник: Colonel Cassad

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