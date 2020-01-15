Мнение: Фонтаны инициатив

Российские депутаты, не выходя из новогодней комы, начали фонтанировать инициативами и рассуждениями на вольные темы. Депутат Вострецов, который и до Нового года находился в аналогичном состоянии, предложил облагать налогом на самозанятых женщин-домохозяек. По его словам, это целая армия в 28 миллионов человек, которые не платят налоги, но ломятся за пособииями и в поликлиники.

Желание депутата быть замеченным начальством похвально — он чутко улавливает, что руководство страны озабочено тем же самым — где бы еще обобрать население. Скажем, с 1 января начал действовать налог на велосипеды. Формально это утилизационный сбор, который теперь включается в стоимость велосипеда, но по факту это способ вытянуть еще пару лишних рублей из карманов. И если такая идиотская затея прокатывает — то неужели руководство не заметит похвального рвения Вострецова, который внезапно нашел целый Клондайк, из которого можно черпать и черпать. Миллионы домохозяек совершенно возмутительно не платят бюджету за право лежать дома и бездельничать. Тунеядство в чистом виде.

Возможно, в семье Вострецова домохозяйка и лежит в расслабленном состоянии, но по большей части остальные женщины дома пашут. И так, как Вострецов никогда в жизни сам не работал. А деньги у них зарабатывают мужья, если они, конечно, у этих женщин имеются.

Единая Россия уже открестилась от излишне инициативного депутата, сообщив, что это частное и сомнительное мнение отдельного депутата, но с другой стороны — а чем еще заниматься депутату Государственной думы, как не полной ахинеей?

Еще один его коллега — верный рогозинец и лидер партии Родина Журавлев сегодня в интервью радиостанции "Говорит Москва" под страшным секретом сообщил, что аномально теплая зима этого года — следствие применения Америкой климатического оружия. Ничего нового Журавлев, конечно, не поведал — всё это давным-давно было описано еще братьями Стругацкими: "…Гр. …шин просверлил в моей стене отверстие и пускает скрозь него отравляющих газов…"

Так примерно депутаты и существуют — осенний психоз у них плавно переходит в новогодний делирий, после которого они попадают сразу в весеннее обострение. Их, по-видимому, именно по таким признакам и отбирают в это заведение.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Российские депутаты, не выходя из новогодней комы, начали фонтанировать инициативами и рассуждениями на вольные темы. Депутат Вострецов, который и до Нового года находился в аналогичном состоянии, предложил облагать налогом на самозанятых женщин-домохозяек. По его словам, это целая армия в 28 миллионов человек, которые не платят налоги, но ломятся за пособииями и в поликлиники. Желание депутата […]