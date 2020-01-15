В Гидрометцентре оценили версию о связи теплой зимы с климатическим оружием США

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд с иронией воспринял слова депутата Алексея Журавлева о связи аномально теплой зимы в РФ с «климатическим оружием» США.
«Теплая зима обусловлена влиянием Атлантики. Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры», – цитирует синоптика RT.
По словам Вильфанда, дискуссии о связи подобной теплой погоды с каким-то воздействием можно воспринимать с иронией.
«Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет», – указал он.
Накануне в Госдуме предположили, что причиной аномально теплой зимы в РФ может быть американское «климатическое оружие». Ранее синоптики объяснили, почему в РФ установилась аномально теплая погода.
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