Госдеп предсказал возвращение ИГ в случае вывода войск США из Ирака

Вывод американских войск из Ирака приведет к уходу всей международной коалиции и возобновлению активности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), считает заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

«Если вы проголосуете за уход сил США, то все партнеры по коалиции уйдут вместе с ними, а следом и инвесторы», – цитирует американского дипломата ТАСС.

«В таком случае крайне вероятно, что вернется ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка)», – сообщил заместитель помощника госсекретаря США.

«Так что нам надо провести переговоры и решить, что будет хорошо для обеих сторон», – добавил Худ.

Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

В ответ США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефти. Кроме того, США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400.

Тем временем Иордания заявила о возрождении запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на западе Ирака.





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