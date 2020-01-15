Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука. Об этом 14 января «Украинской правде» сообщили источники в фракции «Слуга народа».

По данным издания, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОПУ, Кабинета министров и Верховной Рады. На ней фактически происходил отчет Гончарука и его правительства перед президентом.

Премьер-министр заявил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в ОПУ, рассказали собеседники.

На совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине, утверждают источники.

Верховная Рада назначила новое правительство 29 августа 2019 года, его возглавил Алексей Гончарук. Средний возраст членов Кабмина – 40 лет, это самое молодое правительство в истории Украины.

4 октября парламент утвердил пятилетнюю программу деятельности правительства. Она, в частности, предусматривает рост экономики на 40%, $50 млрд прямых иностранных инвестиций. положительный демографический тренд, создание 1 млн новых рабочих мест и другое.

7 ноября Зеленский заявлял, что если до конца года Кабмин не продемонстрирует результатов работы, с некоторыми его членами могут попрощаться.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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