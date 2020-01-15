Мнение: Приоритет нижнего спикера

Спикер Володин поручил профильным комитетам Госдумы сделать приоритетом в работе защиту исторической памяти о Второй мировой войне.
Вообще, в любой стране приоритетом работы парламента является защита насущных интересов граждан.
Но это хлопотно и неинтересно. Проще рвать глотки в телевизорах и на конференциях, доказывая, что это «МЫ, МЫ, МЫ спасли все человечество!»
А в это время последние из оставшихся реальных участников войны (74 тыс.) будут в нищете умирать хорошо , если не в бараках и трущобах, а в нормальных квартирах. Ведь спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны, когда большинство ветеранов давно обрели последнее пристанище, квартирный вопрос все еще актуален. В апреле 2019 министр труда Топилин (https://rosmintrud.ru/social/131)обещал к концу года обеспечить жильем все еще стоящих в очереди 1,8 тыс. ветеранов.
Вот и все, что нужно знать об исторической памяти и благодарности воинам–победителям.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Спикер Володин поручил профильным комитетам Госдумы сделать приоритетом в работе защиту исторической памяти о Второй мировой войне. Вообще, в любой стране приоритетом работы парламента является защита насущных интересов граждан. Но это хлопотно и неинтересно. Проще рвать глотки в телевизорах и на конференциях, доказывая, что это «МЫ, МЫ, МЫ спасли все человечество!» А в это время […]
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