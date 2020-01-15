Поклонники умоляют Ольгу Бузову бросить возлюбленного, пока не поздно

15.01.2020, 2:04, Разное

На данный момент телеведущая Ольга Бузова находится на отдыхе в Таиланде в компании своего нового возлюбленного Давида Манукяна. Впрочем, поклонники исполнительницы далеко не в восторге от молодого человека, считая его неподходящей кандидатурой для неё.
По слухам, из-за большого количества исполнительных производств Манукян задолжал властям Новосибрской области (блогер родом из этого региона) не менее миллиона рублей. Поэтому поклонники и предполагают, что молодой человек завёл отношения с Бузовой ради улучшения финансового положения. Сейчас же пара отдыхает на элитном курорте в Таиланде, арендуя шикарную виллу за 100 000 рублей в день.

Кроме того, интернет-пользователи заметили, что Манукян довольно часто критикует Бузову на совместных видео, например, за фигуру. В заключении фанаты призвали знаменитость удостовериться, является ли блогер идеальной кандидатурой для неё.



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Последнее: На данный момент телеведущая Ольга Бузова находится на отдыхе в Таиланде в компании своего нового возлюбленного Давида Манукяна. Впрочем, поклонники исполнительницы далеко не в восторге от молодого человека, считая его неподходящей кандидатурой для неё. По слухам, из-за большого количества исполнительных производств Манукян задолжал властям Новосибрской области (блогер родом из этого региона) не менее миллиона рублей. […]

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