Лавров пообещал продолжение поэтапной дедолларизации экономики

Россия на фоне санкционных мер США продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в нацвалютах, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью The Times of India.
«На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления РФ продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава МИД отметил, что расширение расчетов в национальных валютах является одним из приоритетных направлений российской политики. «В июне и октябре прошлого года заключены соответствующие межправсоглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией. В рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов», – отметил Лавров.
«Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», – добавил глава дипведомства.
Напомним, осенью 2018 года глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума представил план по дедолларизации российской экономики, уточнив, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение. После этого Минфин разработал план по дедолларизации экономики.
В Кремле отмечали, что процесс дедолларизации длительный и сложный, однако уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах. ЦБ поддержал идею перевода внешних расчетов на другие валюты. Так, в июне 2019 года Москва и Пекин договорились о переходе на расчеты в рублях и юанях.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему доллар теряет свое могущество в России, а также о том, что успехи РФ по отказу от доллара заметили во Франции и в Германии.
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Последнее: Россия на фоне санкционных мер США продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчетов в нацвалютах, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью The Times of India. «На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления РФ продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе […]
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