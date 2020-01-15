Депутат Иванисов, который был осужден за изнасилование, вернулся к работе в Раде

14 января к работе в Верховной Раде вернулся внефракционный народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как стало известно, что он в 1996 году был осужден за изнасилование.

Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook. Он отметил, что коллеги-депутаты встретили Иванисова объятиями.

Для тих хто турбувався за народного депутата. Він на своєму робочому місці😉 Колеги обіймають депутата. Posted by Yan Dobronosov on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

Согласно данным на сайте Верховной Рады, Иванисов не приходил в Верховную Раду с того времени, как возник скандал из-за появления в СМИ информации о том, что он был осужден. В последний раз нардеп регистрировался в электронной системе Рады 15 ноября.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал в комментарии LB.ua, что законодательного механизма, который предусматривает возможность принудить Иванисова сложить депутатский мандат, нет.

«На данный момент позиция не поменялась. Но, к сожалению, у нас нет законодательного механизма, чтобы это (лишение Иванисова мандата. – «ГОРДОН») произошло. Но он исключен из фракции. Сейчас он в состоянии депутата-единоличника. Поэтому он не имеет отношения к нашей фракции», – заявил Арахамия.

В то же время он сказал, что намерен поговорить с бывшим коллегой по фракции о голосовании в сессионном зале.

«Спрошу, какие у него планы и как он будет голосовать. Он остается депутатом. Поэтому нужно спросить, какая у него позиция. Возможно, какие-то важные законопроекты он будет поддерживать», – сказал глава правящей фракции.

19 ноября в СМИ появилась информация, что Иванисов был осужден за изнасилование. Нардеп обнародовал справку об отсутствии судимости, в которой написано: «Неснятой или непогашенной судимости не имеет». Порядок снятия и погашения судимости предусмотрен статьями 89 и 90 Уголовного кодекса Украины.

20 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов был осужден за изнасилование, но его судимость погашена. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что эта информация не подтверждена, проверка продолжается. 21 ноября бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов обнародовал копию приговора народному депутату. Он был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 17, ч. 3 ст 117 Уголовного кодекса Украины 1960 года (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц); ч. 2 ст. 118 УК Украины 1960 года (удовлетворение половой страсти неестественным образом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

2 декабря Иванисова исключили из фракции.

Арахамия заявлял, что «Слуга народа» направила официальные запросы в правоохранительные органы по поводу вероятной судимости Иванисова. Он говорил, что во фракции окажут «психологическое давление» на Иванисова, чтобы он сложил депутатский мандат, если информация о преступлении подтвердится.

Иванисов победил на выборах в Верховную Раду в 2019 году в округе №153 в Ровенской области, является членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 14 января к работе в Верховной Раде вернулся внефракционный народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как стало известно, что он в 1996 году был осужден за изнасилование. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook. Он отметил, что коллеги-депутаты встретили Иванисова объятиями. Для тих хто турбувався за народного депутата. Він […]