Дело экс-беркутовцев. Суд отвел прокуроров, которые способствовали их освобождению для обмена

Суд по делу бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняют в расстрелах на Институтской в 2014 году, одобрил ходатайство об отводе прокуроров Александра Шевеленка, Дениса Субботина и Марины Мазепиной. Это прокуроры, которые просили о смягчении мер пресечения экс-беркутовцам в Апелляционном суде для их участия в обмене с ОРДЛО, сообщает 14 января «Громадське».

Суд присяжных пришел к выводу, что есть сомнения в независимости таких прокуроров. В то же время суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Сергея Куцого, поскольку его не было на заседании.

Ходатайство об отводе прокуроров подала представитель потерпевших Евгения Закревская. Основаниями отвода Закревская назвала то, что при рассмотрении апелляций новая группа прокуроров не выполняла свои процессуальные обязанности – не поддерживали государственное обвинение.

Суд перенес рассмотрение дела на 17 марта.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию. Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

Накануне обмена генпрокурор Руслан Рябошапка назначил новую группу прокуроров по этому делу. До этого его вели Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

14 января 2020 года на заседании Святошинского районного суда Киева адвокаты бывших беркутовцев заявили, что потеряли связь со своими подзащитными.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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