В Иране задержали мужчину, заснявшего крушение украинского Boeing после попадания ракеты

В Иране задержали мужчину, снявшего видеозапись, на которой, как утверждалось, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что гражданин был задержан для выяснения причин крушения в рамках расследования, результаты которого позже предоставят общественности. Агенство не уточняет, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют.

Видео, о котором идет речь, появилось в интернете через несколько часов после падения самолета. Газета The New York Times заявила, что проверила запись на подлинность, а расследователи Bellingcat пришли к выводу, что она была сделана недалеко от аэропорта Тегерана.

Ранее власти Ирана задержали несколько подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете. Информации о том, кем являются задержанные, нет.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что власти страны привлекут к ответственности всех причастных к катастрофе. «Один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета», — пояснил он.

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Самолет компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже Иран признал, что лайнер был непреднамеренно сбит военными страны, его приняли за вражескую цель. Ответственность за произошедшее взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Авиакатастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы на территории Ирака в ответ на убийство иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.

Источник: Новая газета

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Последнее: В Иране задержали мужчину, снявшего видеозапись, на которой, как утверждалось, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars. Отмечается, что гражданин был задержан для выяснения причин крушения в рамках расследования, результаты которого позже предоставят общественности. Агенство не уточняет, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют. Видео, о […]