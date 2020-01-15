Мнение: «Дорога через войну»

Обзор большой панорамы "Дорога через войну" посвященной событиям Великой Отечественной Войны.
Сделало весьма годно.
И еще на тему Великой Отечественной Войны.
1. Эвакуация советской промышленности — https://www.youtube.com/watch?v=cymUUvTxXIs — военный историк Алексей Исаев о том, как происходила эвакуация промышленности в начале войны
2. "Битва за нашу Советскую Украину" — https://www.youtube.com/watch?v=shgVsdUMHOo — документальный фильм Александра Довженко 1943 года
3. Освобождение Варшавы отпразднуют в Москве салютом — https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected] — Поляки могут не праздновать, а мы отпразднуем
4. Пушка ЗиС-3 образца 1942 года на вооружении соверменной армии Камбоджи — https://dambiev.livejournal.com/1805579.html — Раритеты по-прежнему в строю
5. «Мы убили их, чтобы уничтожить как можно больше русских — https://aloban75.livejournal.com/4847608.html — Подвиги" латышский эсэсовцев в Белоруссии
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Обзор большой панорамы "Дорога через войну" посвященной событиям Великой Отечественной Войны.Сделало весьма годно. И еще на тему Великой Отечественной Войны. 1. Эвакуация советской промышленности — https://www.youtube.com/watch?v=cymUUvTxXIs — военный историк Алексей Исаев о том, как происходила эвакуация промышленности в начале войны2. "Битва за нашу Советскую Украину" — https://www.youtube.com/watch?v=shgVsdUMHOo — документальный фильм Александра Довженко 1943 года3. Освобождение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Крупнейшая афера в истории Украины? (Часть 2) / 4 декабря
- Наука: Ученые составили генетическую карту самой распространенной опухоли спинного мозга / 2 декабря
- В штате Нью-Йорк очевидцы запечатлели чёрный НЛО / 30 декабря
- Предновогодняя генеральная уборка: Об этих местах в квартире не стоит забывать / 28 декабря
- Валетов: Рейтинг на 12% вниз – это шикарный результат, могло быть хуже и будет хуже / 30 ноября
- Штаб ООС: РФ уже нарушила «нормандские соглашения» / 12 декабря
- Эксперты рассказали, какие продукты нельзя употреблять при ангине / 2 декабря
- «Никакого стыда»: Галкин и Пугачева отвернули от себя народ / 14 декабря