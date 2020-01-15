Мнение: «Дорога через войну»

15.01.2020, 1:31, Разное

Обзор большой панорамы "Дорога через войну" посвященной событиям Великой Отечественной Войны.
Сделало весьма годно.

И еще на тему Великой Отечественной Войны.

1. Эвакуация советской промышленности — https://www.youtube.com/watch?v=cymUUvTxXIs — военный историк Алексей Исаев о том, как происходила эвакуация промышленности в начале войны
2. "Битва за нашу Советскую Украину" — https://www.youtube.com/watch?v=shgVsdUMHOo — документальный фильм Александра Довженко 1943 года
3. Освобождение Варшавы отпразднуют в Москве салютом — https://function.mil.ru/news_page/country/[email protected] — Поляки могут не праздновать, а мы отпразднуем
4. Пушка ЗиС-3 образца 1942 года на вооружении соверменной армии Камбоджи — https://dambiev.livejournal.com/1805579.html — Раритеты по-прежнему в строю
5. «Мы убили их, чтобы уничтожить как можно больше русских —  https://aloban75.livejournal.com/4847608.html —  Подвиги" латышский эсэсовцев в Белоруссии

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Обзор большой панорамы "Дорога через войну" посвященной событиям Великой Отечественной Войны.Сделало весьма годно. И еще на тему Великой Отечественной Войны. 1. Эвакуация советской промышленности — https://www.youtube.com/watch?v=cymUUvTxXIs — военный историк Алексей Исаев о том, как происходила эвакуация промышленности в начале войны2. "Битва за нашу Советскую Украину" — https://www.youtube.com/watch?v=shgVsdUMHOo — документальный фильм Александра Довженко 1943 года3. Освобождение […]

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