Япония поддерживает политику оказания максимального давления на Пхеньян

Япония поддерживает инициативу США по оказанию максимального давления на Северную Корею, чтобы убедить Ким Чен Ына в продолжении диалога о ядерном разоружении. Таро Коно, министр обороны Японии, сказал об этом во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Марком Эспером в Вашингтоне. Главы оборонных ведомств США и Японии провели переговоры во вторник.

В сообщении, которое было опубликовано на сайте Пентагона, говорится, что Эспер и Коно «подтвердили силу американо-японского альянса», обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке «и подтвердили свою приверженность достижению целей безопасности судоходства в регионе».

Кроме того, речь на переговорах шла о Северной Корее. Марк Эспер подчеркнул, что США стремятся к полному выполнению декларации, опубликованной по итогам саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, который состоялся в 2018 году. В совместном заявлении Трампа и Кима говорилось о «полном уничтожении оружия массового уничтожения, имеющегося у КНДР, средств для его производства и доставки».

Во время совместной пресс-конференции, которая прошла в Пентагоне во вторник, Коно заявил о приверженности Японии оказанию «постоянного дипломатического давления в отношении Ирана».

Марк Эспер отказался комментировать ситуацию в Иране и угрозу безопасности американским посольствам, сказав, что он уже «все сказал» по поводу Ирана ранее.

Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин, Марк Эспер подчеркнул, что Азия остается приоритетным направлением для Вашингтона и заявил, что следующий шаг в развитии отношений между Северной Кореей и США должен сделать Ким Чен Ын. Глава Пентагона отметил, что США предпочитают решить конфликт дипломатическим путем, однако при этом Вашингтон готов к любому варианту развития событий, включая силовой.

«Мы пристально следим за всем, что происходит», — сказал Эспер, отвечая на вопрос о «рождественском подарке», который Пхеньян угрожал преподнести США в конце прошлого года.

Глава оборонного ведомства Японии заявил, что Токио «поддерживает американскую инициативу по оказанию максимального давления на Северную Корею, чтобы Ким Чен Ын мог продолжить диалог… Надеюсь, он примет правильное решение в интересах своего собственного народа», — подчеркнул Таро Коно.

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