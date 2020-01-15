Глава Пентагона отказался разъяснить утверждения об угрозах для США от Сулеймани

Министр обороны США Марк Эспер отказался отвечать на вопрос о том, против какого конкретно количества американских посольств готовил вылазки иранский генерал Касем Сулеймани.
«Нет. Послушайте, на прошлой неделе я много говорил об Иране, мне больше нечего добавить к этому», – цитирует главу Пентагона ТАСС.
В понедельник генпрокурор США заявил о «легитимности» убийства Сулеймани. Тем временем председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что Тегеран подаст в суд на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В частности, Иран решил подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
В РФ убийство Сулеймани назвали кульминацией противоправных действий США.
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