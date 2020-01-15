«Офис генпрокурора не может указывать». Судья Дячук прокомментировал смену меры пресечения экс-беркутовцам. Видео

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Видео: hromadske / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Спикер Володин поручил профильным комитетам Госдумы сделать приоритетом в работе защиту исторической памяти о Второй мировой войне. Вообще, в любой стране приоритетом работы парламента является защита насущных интересов граждан. Но это хлопотно и неинтересно. Проще рвать глотки в телевизорах и на конференциях, доказывая, что это «МЫ, МЫ, МЫ спасли все человечество!» А в это время […]
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