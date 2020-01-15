В России официально зарегистрирован гиперкар Bugatti Divo

15.01.2020, 1:04, Разное

Люксембургское подразделение автоконцерна Bugatti Automobiles SAS – Bugatti International SA – получило патент в РФ на дизайн модели Divo, цена которой превышает 5 миллионов долларов. Соответствующая документация вместе с фотографиями транспортного средства была опубликована в базе Роспатента.
Напомним, что впервые вышеназванный гиперкар продемонстрировали еще летом позапрошлого года в рамках закрытого мероприятия Bugatti. Автомобиль является эксклюзивным спортивным купе, выпущенным в ограниченном количестве – не более 40 экземпляров. Машина была построена на базе «собрата» Chiron и оснащена 8,0-литровым мотором на 1,5 тысячи лошадиных сил, а максимальная скорость не превысит 380 км/час.

Единственный дистрибьютор автоконцерна в РФ — группа компаний «Авилон», однако за последние годы было реализовано лишь четыре экземпляра Chiron и ни одного Divo. Более того, уже 3 года в стране действует обязательное требование об установке системы ЭРА-Глонасс, из-за чего новые автомобили Bugatti не могут эксплуатироваться на российских дорогах. Таким образом, не совсем понятно, зачем компании необходимо защищать права интеллектуальной собственности на эксклюзивную модель именно в Российской Федерации.



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