VOAэкспресс 14 января 2020

Российские хакеры и Бурисма
Пока в Конгрессе США шло расследование в рамках импичмента, российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден – сын Джо Байдена, кандидата в президенты США.
По данным расположенной в Кремниевой долине фирмы Area 1, которая обнаружила проникновение, попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в США шла дискуссия о семье Байденов, Украине и импичменте, пишет газета The New York Times.
Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Эксперты отмечают, что время и масштабы взлома позволяют предположить, что россияне могли искать информацию, связанную с Байденами – такую же информацию, которую Трамп хотел получить от Украины, когда он настаивал на расследовании в отношении Байдена и Burisma.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от президента Дональда Трампа предоставить Конгрессу всю информацию о попытке кибервзлома сети компании Burisma.
«Исход выборов в США должен решать американский народ, а не российское правительство», – подчеркнула Пелоси и напомнила, что первым законом, который был принят демократами после получения большинства мест в Палате представителей, стал закон об обеспечении безопасности выборов, который застрял в Сенате.
Избирательный штаб Джо Байдена заявил, что попытки российских хакеров взломать Burisma свидетельствуют о том, что Путин считает Байдена сильным кандидатом в президенты.
Импичмент
Несмотря на то, что Сенат отказался определить процедуру вызова свидетелей до начала процесса об импичменте, в среду контролируемая демократами Палата представителей проголосует по вопросу об официальном направлении в Сенат статей по импичменту президента США Дональда Трампа.
Таким образом, разбирательство по импичменту в Сенате может начаться уже в ближайшие дни. По словам лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, это может произойти уже в следующий вторник.
Республиканские сенаторы выступили против попыток снять обвинения с президента Трампа без их рассмотрения, несмотря на то, что глава Белого дома неоднократно говорил о такой возможности.
Иран-MAU
Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли все 176 человек.
Большое путешествие
В следующее воскресенье, 19 января, на страницах «Голоса Америки» выходит очередная серия проекта «Америка. Большое путешествие»: на этот раз мы едем в Северную Каролину – штат, где человек впервые полетел. Именно в Северной Каролине братья Райт смогли подняться на аппарате с двигателем в небо и продержаться 12 секунд в воздухе. Сегодня рядом с исторической взлетно-посадочной полосой учат летать всех желающих. Правда, на дельтапланах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука. Об этом 14 января «Украинской правде» сообщили источники в фракции «Слуга народа». По данным издания, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОПУ, Кабинета министров и Верховной Рады. На ней фактически происходил отчет Гончарука и его […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ВАДА потребовало отнять у РФ международные турниры / 9 декабря
- Депутат Госдумы объяснил выбор вазелина в качестве подарка главе района на открытии школы / 14 декабря
- Паулс объяснил слова о навязчивости россиян / 6 декабря
- Позитив потроллил Могилевскую / 7 января
- Британия потребовала от США выдать жену американского дипломата / 11 января
- Посол РФ: инцидент с США на инаугурации показал независимость новых властей Аргентины / 13 декабря
- Росавиация призвала не летать над Ираном и Ираком / 8 января
- Реабилитация в Турции: возможности и преимущества / 24 декабря