VOAэкспресс 14 января 2020

Российские хакеры и Бурисма

Пока в Конгрессе США шло расследование в рамках импичмента, российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден – сын Джо Байдена, кандидата в президенты США.

По данным расположенной в Кремниевой долине фирмы Area 1, которая обнаружила проникновение, попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в США шла дискуссия о семье Байденов, Украине и импичменте, пишет газета The New York Times.

Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Эксперты отмечают, что время и масштабы взлома позволяют предположить, что россияне могли искать информацию, связанную с Байденами – такую же информацию, которую Трамп хотел получить от Украины, когда он настаивал на расследовании в отношении Байдена и Burisma.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от президента Дональда Трампа предоставить Конгрессу всю информацию о попытке кибервзлома сети компании Burisma.

«Исход выборов в США должен решать американский народ, а не российское правительство», – подчеркнула Пелоси и напомнила, что первым законом, который был принят демократами после получения большинства мест в Палате представителей, стал закон об обеспечении безопасности выборов, который застрял в Сенате.

Избирательный штаб Джо Байдена заявил, что попытки российских хакеров взломать Burisma свидетельствуют о том, что Путин считает Байдена сильным кандидатом в президенты.

Импичмент

Несмотря на то, что Сенат отказался определить процедуру вызова свидетелей до начала процесса об импичменте, в среду контролируемая демократами Палата представителей проголосует по вопросу об официальном направлении в Сенат статей по импичменту президента США Дональда Трампа.

Таким образом, разбирательство по импичменту в Сенате может начаться уже в ближайшие дни. По словам лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, это может произойти уже в следующий вторник.

Республиканские сенаторы выступили против попыток снять обвинения с президента Трампа без их рассмотрения, несмотря на то, что глава Белого дома неоднократно говорил о такой возможности.

Иран-MAU

Иранские власти во вторник сообщили о произведенных арестах в связи с непреднамеренным ракетным ударом по украинскому пассажирскому самолету, в результате которого погибли все 176 человек.

Большое путешествие

В следующее воскресенье, 19 января, на страницах «Голоса Америки» выходит очередная серия проекта «Америка. Большое путешествие»: на этот раз мы едем в Северную Каролину – штат, где человек впервые полетел. Именно в Северной Каролине братья Райт смогли подняться на аппарате с двигателем в небо и продержаться 12 секунд в воздухе. Сегодня рядом с исторической взлетно-посадочной полосой учат летать всех желающих. Правда, на дельтапланах.

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