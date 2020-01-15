Наука: В доминиканском янтаре найден ранее неизвестный таксон — «плесневая свинья»

Такое встретишь нечасто: недавно найденное в кусочке янтаря возрастом в 30 миллионов лет существо под неформальным названием «плесневая свинья» не вписывается ни в одно известное семейство царства животных.

Это беспозвоночное всего около 100 микрометров в длину, у него четыре пары конечностей, и чтобы расти, оно сбрасывало экзоскелет.

Исследователи обнаружили в куске янтаря из Доминиканской республики сотни подобных существ, и это позволило им провести подробный анализ различных аспектов их анатомии. Они пришли к выводу, что в результате находки нужно дополнить нашу таксономию живых существ новым семейством, родом и видом беспозвоночных.

Официальное название нового вида — Sialomorpha dominicana, «доминиканский жирносвиноморф», от греческих слов σίαλος («откормленный боров») и μορφή («форма»). Микросущество своей формой напомнило учёным хорошо упитанную свинью, да и в пищу оно употребляло плесневые грибы — а обычные боровы, как известно, не брезгуют грибами. Отсюда и название.

Находка описана в статье в журнале Invertebrate Biology. Авторы исследования отмечают, что «плесневая свинка» похожа как на тихоходок, так и на клещей, но явно не принадлежит ни к одной из этих двух групп.

Один из авторов статьи, Джордж Пойнар (George Poinar), пояснил: «В отличие от тихоходок или клещей, у них на конечностях нет когтей. <…> Мы не знаем, когда возникли Sialomorpha dominicana, сколько времени они существовали и есть ли у них ныне живущие потомки».

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