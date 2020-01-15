Мнение: Это не политика. Это — бандитизм

Дело ЮКОСа навсегда. Как и Путин. Два проклятия. Оба сгинут вместе. Взявшись за руки.

Европейский суд на мази въехал в «год крысы», не признав второй суд над акционерами ЮКОСа политическим. Ловко. Но в чем-то он прав.

После того как ЮКОС перешел в руки правящей в России группы Путина, достался «Роснефти» Сечина, смысл происходящего прояснился.

Смысл этого «дела» – отобрать и отдать своим. Все остальное – «суды», рептильная пресса, заявления властей – прикрытие операции захвата.

Какая здесь политика? Какая политика у группы лиц, сделавших своей собственностью государство? А потом и имущество граждан. В этом смысле захват ЮКОСа и повышение пенсионного возраста – явления одного порядка. Просроченная верхушка присвоила чужие деньги, и нет на нее управы.

Решения Европейского суда для российской верхушки, когда ей это невыгодно, – не указ. Она отказывается выполнять решения этого суда по делу осужденного в рамках «дела ЮКОСа» Алексея Пичугина. И, конечно, Европейский суд, здесь тоже нет политики. Все чисто конкретно. Как было в питерской подворотне 90-х, где народился, и откуда выполз, оскалив мелкие зубы, нынешний серый режим.

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Источник: СерпомПо

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