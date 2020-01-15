ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, информирует SANA.
По данным телеканала, нападение, вероятно, было совершено с использованием беспилотников и ракет, некоторые из которых были сбиты средствами сирийской противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Напомним, в апреле 2018 года два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Т-4 сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе, в результате оказался поврежден «один из ангаров, использовавшийся САА и союзниками (проиранскими формированиями) как стоянка для автомобильного транспорта».
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Последнее: Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, информирует SANA. По данным телеканала, нападение, вероятно, было совершено с использованием беспилотников и ракет, некоторые из которых были сбиты средствами сирийской противовоздушной обороны, передает ТАСС. Напомним, в апреле 2018 года два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Т-4 […]
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