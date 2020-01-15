Американский полковник — США пора уйти из Афганистана, чтобы покончить с «героиновой машиной»

Созданное при поддержке США правительство Афганистана, вероятно, рухнет почти сразу же после вывода американских войск, признал в интервью Fox News отставной полковник Армии США Дуглас Макгрегор. Однако, по его мнению, нет никакого смысла дальше поддерживать коррумпированный Афганистан, превратившийся за последние десятилетия во «всемирную машину по производству героина».

Сегодня с нами Дуглас Макгрегор, полковник Сухопутных войск США в отставке, автор книги «Фактор победы». Это такая печальная тема, Даг, что нам не хочется её поднимать, но молчать об этом нельзя. В Афганистане убили ещё двух американских солдат. Что говорит Пентагон о том, почему это продолжается?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Сухопутных войск США в отставке: Кажется, они прибегают всё к тем же шаблонным объяснениям, которыми они оправдывали это в прошлом. Мол, мы не можем уйти, пока созданное при нашей поддержке правительство не окажется в выгодном положении. А вы уже отмечали, что это правительство безнадёжно коррумпированное. И весьма вероятно, что оно развалится почти сразу же после нашего ухода. И мы должны и дальше поддерживать тамошнюю полицию и армию, которая разочаровывает не меньше.

Такие причины они называют. На самом же деле, нет никакой разницы, когда мы уйдём. Всё равно всё развалится. Хорошая новость в том, что, выйдя оттуда, мы по крайней мере перестанем субсидировать коррупцию, перестанем субсидировать Афганистан — всемирную машину по производству героина, которой он стал при нас.



Это череда таких угнетающих новостей из Афганистана, такое оскорбление памяти тысяч погибших там американцев… Напрашивается вопрос: почему это игнорируют? Не помню, когда в последний раз мне доводилось видеть новостную передачу или газету, в которой главное место уделялось бы вопросу о том, что мы там делаем и сколько ещё нам там оставаться. Почему СМИ нашей страны это игнорируют?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, по ряду причин. Во-первых, «подотчётность» — грязное слово, пресса никогда его не использует. Уверен, что генералы, упоминаемые в «афганском досье», постоянно лгавшие о том, что было и чего не было в Афганистане, очень заинтересованы в избегании любой подотчётности.

Разработчики политического курса, политики вроде Джо Байдена и других, чьи имена вы только что называли, — все они хотят избежать какого-либо обсуждения, в котором бы всплыла их причастность ко всему этому.

И никто не хочет разбираться, куда пошли деньги и как в результате многие здесь разбогатели. Не только подрядчики, но и люди со связями в системе — в системе отмывания денег, не только в Афганистане, но и по всему миру, посредством контрактов, которые якобы должны помочь нашим вооружённым силам. Есть много причин всеобщего нежелания говорить об этом.

Как вы думаете, есть хоть какой-то шанс, что в ближайшем году кто-то примет решительные меры, чтобы положить этому конец?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Есть один человек, только один человек, который может принять решительные меры и положить этому конец. Зовут его Дональд Трамп. Он давно обещал это сделать, но пока не сделал, чем разочаровал многих из нас. Он может завтра же взять и вывести наши войска. Но ему надо выслать из Овального кабинета всех, кто продолжает твердить ему: «Если вы это сделаете и произойдёт что-то плохое, в этом обвинят вас, господин президент, и это может вам навредить».

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Он должен сказать: «Мне наплевать. Это неправильно. Что я скажу семьям этих людей, только что погибших от рук убийц в Афганистане совершенно напрасно, без всякой стратегической цели, без всякой выполнимой политической или военной задачи? Я заявляю вам сейчас, что хочу вывести наши войска!» Для этого мы за него и голосовали. Ему надо это сделать.

Вы совершенно правы. Думаю, он хочет это сделать. Будем надеяться, что он так и поступит.

Дата выхода в эфир 13 января 2020 года.

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