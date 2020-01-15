В Иране арестовали человека, который опубликовал видео попадания иранской ракеты в самолет МАУ – СМИ

В Иране задержали человека, который опубликовал в интернете видео попадания иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом 14 января сообщило агентство Fars.

По информации агентства, человека арестовали для «выяснения причин и факторов, причастных к инциденту».

Имя задержанного не сообщается.

14 января иранский журналист Бенам Голипур опубликовал видео с камер наблюдения, которое подтверждает, что в самолет МАУ запустили ракеты с иранского военного объекта. Ранее момент авиакатастрофы публиковало ряд СМИ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Иране задержали человека, который опубликовал в интернете видео попадания иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом 14 января сообщило агентство Fars. По информации агентства, человека арестовали для «выяснения причин и факторов, причастных к инциденту». Имя задержанного не сообщается. 14 января иранский журналист Бенам Голипур опубликовал видео с камер наблюдения, которое подтверждает, что в самолет […]