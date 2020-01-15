Мнение: Китайские мегапроекты



Занимательная инфографика китайских инфраструктурных и ресурсных мегапроектов по всему миру.

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Инвестиции и инфраструктурные объекты Китая в Пакистане.



Инфраструктурные проекты Китая с Эфиопии и Джибути.



Китайские вложения в Африку.

Из интересного:

1. Китай за свой счет построил в Зимбабве парламентский комплекс в столице страны Хараре. Стоимость "подарка" — 140 млн. долларов.

2. Общие объемы зарубежных инфраструктурных инвестиций Китая с 2000 года по 2017-й составили 270 млрд. долларов.

3. В транспортную и энергосистему Пакистана Китай вложил более 46 млрд. долларов, включая постройку в кредит атомной электростанции за 6,6 млрд. долларов. Результат — уровень одобрения Китая в Пакистане превышает 80%.

4. В Эфиопии Китай фактически помог построить столичное метро, а также подарил Аддис-Аббебе штаб-квартиру Африканского союза стоимостью в 200 млн. долларов.

5. Шри-Ланка с 2002 по 2017-й год получила от Китая более 12 млрд. долларов. В результате Китай получил стратегически важный порт в аренду на 99 лет.



Проект "Один пояс — один путь", в рамках развития которого Китая осуществляет свою экономическую экспансию.

Как не трудно догадаться, США выгодна хаотизация в Евразии, что может затормозить развитие китайских проектов.

Так что рассматривая присутствие США в Афганистане, Ираке и Сирии, стоит помнить и об этом аспекте американской оккупации стран Евразии, помимо локального конфликта с Ираном или противостояния с Россией.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Занимательная инфографика китайских инфраструктурных и ресурсных мегапроектов по всему миру.В увеличенном размере смотреть тут https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2020/01/chinese-diplomacy-spending.html Инвестиции и инфраструктурные объекты Китая в Пакистане. Инфраструктурные проекты Китая с Эфиопии и Джибути. Китайские вложения в Африку. Из интересного: 1. Китай за свой счет построил в Зимбабве парламентский комплекс в столице страны Хараре. Стоимость "подарка" — 140 млн. долларов.2. […]