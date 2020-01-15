Прорыв трубы у Ocean Plaza в Киеве. Половину поврежденного участка заменили

К вечеру 14 января сотрудники коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» заменили половину поврежденного участка трубопровода в районе торгового центра Ocean Plaza. Об этом пресс-служба предприятия проинформировала в Facebook.

«За ночь и сегодняшний день работники «Киевтеплоэнерго» провели разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов. По состоянию на 18.00 уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м», – сказано в сообщении.

Ремонтные работы продолжатся ночью. В предприятии планируют завершить замену труб до утра 15 января, после чего начнется восстановление дорожного покрытия.

ℹ️Київтеплоенерго вже замінило половину пошкодженої ділянки трубопроводу біля ТРЦ Ocean PlazaЗа ніч і сьогоднішній день працівники Київтеплоенерго здійснили розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконали роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів. Станом на 18:00 вже змонтовано 12 м тепломережі. Всього заміні на цій ділянці підлягає 23 м. Роботи триватимуть усю ніч. Завершаться завтра до ранку, після чого буде розпочато відновлення асфальтного покриття.Нагадаємо, пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину за адресою: вул. Антоновича, 176 сталося вчора ввечері через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено в 1987 році. Posted by КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с термическими ожогами конечностей.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, «вода сошла самотеком».

Столичная полиция открыла производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Позже прокуратура изменила квалификацию на ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: К вечеру 14 января сотрудники коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» заменили половину поврежденного участка трубопровода в районе торгового центра Ocean Plaza. Об этом пресс-служба предприятия проинформировала в Facebook. «За ночь и сегодняшний день работники «Киевтеплоэнерго» провели разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов. По состоянию на 18.00 уже смонтировано 12 м […]