США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок», – приводит слова Худа ТАСС.
О заинтересованности Ирака в покупке С-400 стало известно в прошлую субботу. Двумя днями ранее в Ираке заявили о возобновлении переговоров с Россией по С-300.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как РФ потеснит США при помощи С-400.
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Последнее: Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ. «Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок», – приводит слова Худа ТАСС. О заинтересованности […]
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