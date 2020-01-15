Ученые установили взаимосвязь между курением и психическим здоровьем

Израильские исследователи установили взаимосвязь между курением и психическим здоровьем. В ходе опроса было выявлено, что среди приверженцев табака в три раза больше людей, страдающих от депрессии.

Исследование, ранее проведенное медиками Великобритании, показало, что свыше половины страдающих психозом пациентов курили еще до момента выявления у них душевных расстройств. Их результаты подтвердил анализ данных опрашиваемых студентов двух университетов Сербии, общей численностью в 2 тысячи человек, проведенный специалистами Израиля. И снова зафиксировано превышение в 2-3 раза диагноза клинической депрессии у склонных к вредной привычке. Отмечается также увеличение числа жалоб на нарушение коммуникативных функций, а также общий упадок сил. Негативное последствие от табакокурения увеличивает риск развития шизофрении и состояния тревожности, считают ученые.

В ходе антиникотиновой пропаганды медики основной упор в течение последних десятилетий делали на влиянии курения в процессе возникновения опасных недугов, например, онкологии легких. Теперь же, говорит участник проводимого исследования Хагай Левин из Еврейского университета, добавляется все больше аргументов, подтверждающих связь пагубной привычки и депрессивных состояний. Выводы ученых опубликованы в научном журнале PLOS ONE.

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Последнее: Израильские исследователи установили взаимосвязь между курением и психическим здоровьем. В ходе опроса было выявлено, что среди приверженцев табака в три раза больше людей, страдающих от депрессии. Исследование, ранее проведенное медиками Великобритании, показало, что свыше половины страдающих психозом пациентов курили еще до момента выявления у них душевных расстройств. Их результаты подтвердил анализ данных опрашиваемых студентов двух […]