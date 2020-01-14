При пересечении КПВВ в 2019 году на Донбассе умерли 27 человек

В 2019 году в Луганской и Донецкой областях при пересечении КПВВ умерли 27 человек. В основном это были люди пожилого возраста. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook.

За год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов и оказали медицинскую помощь 301 человеку.

«Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей», – написал Лисянский.

По его словам, постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТОЯННОГО ПРИСУТСТВИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА КПВВ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ.По поручению… Posted by Павел Лисянский on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В 2019 году в Луганской и Донецкой областях при пересечении КПВВ умерли 27 человек. В основном это были люди пожилого возраста. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook. За год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов и оказали медицинскую помощь 301 человеку. «Сегодня я повторно обратился (направил […]