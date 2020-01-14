Гаджеты: Представлена фотография настоящего Samsung Galaxy S20+ 5G



Будущая презентация нового модельного ряда Samsung Galaxy S20, которую компания Samsung Electronics планирует представить менее чем через месяц, вызывает все больший интерес у потребителей. Уже известны практически все технические характеристики всех смартфонов, а внешний вид уже несколько раз демонстрировался на весьма сомнительных и разнообразных рендерах от инсайдеров.



Тем не менее появление первого реального изображения работающего прототипа Samsung Galaxy S20+ 5G, размещенного главным редактором популярного сайта XDA-Developers Максом Вайнбахом, вызывает доверие. В своем сообщении редактор подтверждает название модели, выходящее из общей схемы последовательной нумерации смартфонов компании.

Модельный ряд Galaxy S20 будет представлен тремя устройствами — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Если сопоставлять с последней линейкой Galaxy S10, то можно увидеть, что компактная модель Galaxy S10e будет заменена Galaxy S20 Ultra имеющей достаточно внушительные размеры.



Представленная на фотографии модель среднего диапазона Samsung Galaxy S20+ 5G, исходя из названия, поддерживает сети пятого поколения, хотя есть информация, что будет и модификация с поддержкой только 4G.

Главной новостью, которую можно «извлечь» из приведенной фотографии стало изменение в блоке основной камеры, где вместо анонсированных инсайдерами пяти камер установлено четыре, а на месте пятой размещен микрофон. Вероятнее всего такое расположение микрофона позволит значительно повысить качество звука при проведении видеосъемки. В остальном состав блока камеры будет самым обычным: основной стандартный, телеобъектив, макро и сверхширокоугольный сенсор.

Смартфон Samsung Galaxy S20+ 5G оснащен достаточно крупным экраном с внушительной диагональю 6,7 дюймов и узкими рамками. Инсайдеры также намекают, что скругления по боковым граням смартфона будут уменьшены, что позволит владельцу ощущать экран полностью плоским, как в Google Pixel 2 XL.



На фронтальной поверхности останется отверстие под фронтальную камеру, однако по заявлению инсайдеров оно будет более «аккуратным». Также разработчики отказались от использования выделенной кнопки для помощника Bixby. Также несколько источников подтверждают информацию, что смартфон получит процессоры Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990. Ожидать официальной презентации Galaxy Unpacked осталось недолго, она состоится 11 февраля. Тогда-то мы и узнаем реальные технические характеристики и параметры всех моделей семейства Galaxy S20, а также ожидаемой гибкой модели Samsung Galaxy Z Flip в форм-факторе раскладушки и беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+.

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