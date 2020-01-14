Хафтар назвал условия для продолжения переговоров об урегулировании в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней, сообщил телеканал Al Arabiya.

Фельдмаршал проинформировал Москву о необходимости включения в документ положения о том, что группировки в Ливии должны сдать все свои вооружения в период от 45 до 90 дней. Кроме того, он потребовал, чтобы этот процесс проходил под полным контролем ЛНА, планирующей создать совместно с ООН специальную комиссию, которая займется учетом и сбором этого оружия у бывших ополченцев, передает ТАСС.

Среди прочего, по данным телеканала, Хафтар проинформировал о полном неприятии Турции в качестве международного посредника в ливийском урегулировании. «Он настаивает на том, чтобы государства-посредники были нейтральными и исходили из необходимости сохранения стабильности в Ливии, а не поддержки вооруженных милиций или отправки [в Ливию] экстремистов», – отметили источники телеканала.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои, а президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать Хафтару урок в случае продолжения наступления на позиции ПНС Ливии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах, а также о том, что получит Россия от примирения в Ливии.





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